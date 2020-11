Cadeau de noël personnalisé : 17 idées pour trouver celui qu’il vous faut

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. C’est donc le bon moment pour commencer vos emplettes. Les années passent et ne se ressemblent pas : c’est la même chose pour les cadeaux de noël. On souhaite tous les ans trouver le cadeau de noël le plus original pour pouvoir surprendre nos proches mais ce n’est pas si facile que ça. Avez-vous déjà envisagé d’offrir un cadeau de noël personnalisé ? C’est une excellente idée pour les cadeaux de noël à destination d’un adulte ou d’un enfant. Avec un cadeau de noël personnalisé, vous pouvez être sûr du résultat obtenu : coup de cœur assuré !

1. Les emballages personnalisés pour votre cadeau de noël

Penser aux cadeaux de noël c’est bien mais il ne faut pas non plus négliger l’emballage qui va avec et qui joue lui aussi un rôle très important. Que l’on soit petit ou grand, on accorde tous une certaine importance à l’emballage de notre cadeau de noël. Qui n’a jamais vu un enfant en bas âge jouer plus longtemps avec l’emballage de son cadeau qu’avec le cadeau lui-même ?

La boîte cadeau de noël personnalisée

Pour celles et ceux qui souhaitent offrir des cadeaux éco-responsables jusqu’au bout, il existe cette boîte cadeau de noël réutilisable à volonté après avoir découvert le ou les cadeaux que vous aurez glissé à l’intérieur. C’est la nouvelle tendance en matière d’emballage cadeau : les boîtes réutilisables qui peuvent faire office de boîte de rangement par la suite. Celle présentée ici est personnalisable donc vous pouvez choisir quel motif et quel texte figureront sur le dessus de la boîte. Elle pourra donc servir de boîte de rangement par exemple. Ses poignées latérales vous permettront de la déplacer facilement.

Le sac hotte de noël personnalisé

Ce sac hotte de noël intégralement fait en jute et cousu main est fabriqué en France. C’est donc un produit très qualitatif. Il est fait pour recevoir de nombreux cadeaux et existe en deux tailles pour qu’il ne soit ni trop grand ni trop petit : il suffit de choisir celui qui vous correspondra le mieux. Parmi les différents thèmes proposés, celui que vous aurez choisi sera imprimé sur l’avant du sac. Si vous voulez le réutiliser après noël, ce sac hotte de noël personnalisé sera parfait en guise de sac à doudous pour les plus petits !

Le papier cadeau personnalisé

Trouver le bon papier cadeau n’est pas évident : il faut choisir le bon motif adapté à la personne pour qui le cadeau est destiné et à l’évènement fêté, la bonne taille pour emballer n’importe quel cadeau, le grammage le plus adapté pour que le papier ne se déchire pas lors de l’emballage… Bref, autant de paramètres qui font qu’un papier cadeau standard ne correspond pas forcément à ce que l’on recherche. Je tiens à vous parler aujourd’hui d’un papier cadeau personnalisé que j’apprécie particulièrement. Il a trois atouts majeurs : son papier de qualité avec un bon grammage, sa taille ajustable (vous choisissez combien de mètres vous souhaitez commander) et sa personnalisation complète avec texte et images à intégrer dans des modèles prédéfinis.

Les étiquettes autocollantes de noël personnalisées

Idéal pour les cadeaux de noël qu’on offre aux enfants, les étiquettes autocollantes permettent d’accessoiriser un emballage classique et de personnaliser un cadeau. Les enfants qui attendent avec impatience de savoir ce que le père noël leur a apporté apprécient les petites attentions personnalisées et les étiquettes autocollantes leur donnent vraiment l’impression d’être uniques. Pour tous ceux qui font des cadeaux à plusieurs personnes et qui s’y prennent en avance, c’est un excellent moyen pour se rappeler facilement du destinataire de chaque cadeau de noël emballé. En effet, il nous est tous arrivé un jour de ne plus savoir quel cadeau se trouvait sous ce magnifique emballage et de devoir l’ouvrir (puis le refermer !) pour découvrir à qui il était destiné. Chaque planche comprend 20 étiquettes personnalisées qui sont préalablement coupées. A vous de les personnaliser à souhait !

2. Cadeau de noël personnalisé pour adulte

On peine souvent plus à trouver un cadeau de noël pour un adulte que pour un enfant. C’est cette phrase que l’on entend souvent en cette période de fin d’année. Pourtant, les idées ne manquent pas, il suffit de savoir où chercher pour trouver le meilleur cadeau personnalisé. Certaines idées cadeaux proposées ci-dessous pourront même convenir à des couples.

Le miroir de poche personnalisé

Cadeau de noël personnalisé idéal pour les femmes, ce miroir de poche est l’accessoire mode indispensable. Que ce soit pour garder la photo de ses enfants près de soi ou juste pour décorer joliment votre miroir de poche, il suffira de choisir entre une impression de l’image ou une gravure pour la voir apparaitre sur le dessus du miroir. Sachez que la gravure vous coutera plus cher que l’impression. Comme de nombreux produits personnalisés, vous pouvez choisir le design qui entourera votre photo.

Les chaussettes personnalisées de noël

Les chaussettes personnalisées c’est le cadeau rigolo à offrir à noël à l’un de vos proches : amis ou collègue par exemple. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas où mentionner la taille souhaitée car elles sont en taille unique (comme la matière est élastique, elles conviendront aux personnes chaussant du 37 au 45). Vous aurez le choix d’y placer une ou deux photos et de sélectionner la couleur souhaitée parmi un large choix. Les chaussettes personnalisées de noël sont une alternative aux traditionnels pulls de noël.

Le coffret Wonderbox personnalisé

On connait tous les coffrets cadeaux standards qui proposent des activités diverses et variées mais l’originalité de Wonderbox c’est de pouvoir créer un coffret cadeau entièrement personnalisé. Pour ce faire, il y a 3 étapes. Première étape : choisir le montant que vous souhaitez dédier à ce cadeau (ce montant peut aller de 29,90€ à 279,90€) pour que l’on vous propose des activités adaptées au montant choisi. Il vous suffira ensuite de sélectionner parmi ces activités celles que vous désirez offrir. Deuxième étape : personnaliser le coffret cadeau avec le choix d’un étui et l’ajout d’un message personnel. Troisième et dernière étape : choisir entre un envoi du coffret par mail ou par courrier (coût supplémentaire à prévoir dans ce dernier cas).

La housse ipad® personnalisée

Lorsque l’on a besoin de transporter son ipad® (ou ordinateur portable jusqu’à 10’’), il vaut mieux prévoir une housse adaptée pour ne pas l’abimer. Entièrement sécurisée avec sa fermeture éclair, vous pourrez sortir avec votre ipad® en toute sécurité. Pour une plus grande hygiène, cette housse personnalisée est lavable. Vous pourrez aisément la personnaliser avec photos sur les deux faces : recto et verso. A vous désormais de laisser parler votre créativité !

Le Grow Block personnalisé

Ce cadeau ne comprend pas un mais deux Grow Block : vous pourrez choisir votre duo d’aromates à faire pousser entre basilic-coriandre ou menthe-thym. Grâce à leur bande adhésive, vous pourrez choisir de les disposer sur un plan de travail ou de les placer sur un mur. Esthétiques et pratiques, ils seront également personnalisés puisque vous pouvez inscrire un prénom ou message différent sur chacun des Grow Block. Ces inscriptions seront ensuite gravées au laser directement sur le liège.

Les flûtes à champagne François 1er personnalisées

Noël est l’occasion de fêter la fin de l’année et de célébrer de bons moments en famille. Et qui dit célébration dit champagne : à boire avec modération bien sûr mais surtout dans de vraies flûtes à champagne. Celles que je vous propose aujourd’hui sont personnalisables par une gravure faite par des artisans français. Si vous souhaitez compléter ce cadeau, il est possible d’inclure une bouteille de champagne de qualité lors de votre commande.

Le masque en tissu de noël personnalisé

Cadeau de noël devenu indispensable pour les grands et pour les petits, le masque en tissu personnalisé est l’idée la plus originale pour noël. De nombreux motifs sont proposés pour que chacun puisse trouver son bonheur et passer des fêtes de fin d’année en famille ou entre amis en toute sécurité. Si vous souhaitez découvrir d’autres types de masques personnalisés, je vous conseille de lire l’article suivant : Le masque personnalisé pour adultes et enfants.

3. Cadeau de noël personnalisé pour enfant

Même si tout le monde adore fêter noël, cette fête a une saveur particulière pour les enfants. C’est affirmation est encore plus vraie pour ceux qui croient encore au père noël. Il est donc primordial de ne pas se tromper lorsqu’on leur offre un cadeau. La personnalisation d’un cadeau de noël à destination d’un enfant provoque souvent un émerveillement et une lueur dans leurs yeux que les parents n’oublient pas.

Ballon de foot personnalisé

C’est l’accessoire indispensable pour joueur de foot qui se respecte. Quoi de plus agréable pour un enfant que de posséder son propre ballon, d’autant plus quand il est à son effigie. Comme le football peut aussi bien être pratiqué par des garçons ou des filles, vous trouverez des styles de personnalisation qui s’adapteront à chacun. Petit élément à prendre en compte : le prénom que vous inscrirez ne pourra pas dépasser 12 caractères. Si le prénom de votre enfant dépasse les 12 caractère, vous pourrez toujours inscrire son surnom !

La boîte à musique personnalisée

Pour les plus petits, avoir une boîte à musique permet de trouver le sommeil ou tout simplement de se détendre en entendant une mélodie qui deviendra rapidement pour votre enfant sa berceuse préférée. Il existe deux mélodies possibles : Hey Jude ou La vie en rose. L’originalité de cette boîte à musique tient au fait que c’est une boîte à musique murale. Bébé ne risque donc pas de l’attraper pour jouer avec. C’est un cadeau personnalisé qui pourrait très bien s’offrir à l’occasion d’une naissance.

La draisienne en bois personnalisée

Avant d’offrir un vélo à un enfant, il est vivement conseillé de lui offrir une draisienne. Celle-ci permet à l’enfant de travailler sa motricité et son équilibre afin de réussir à faire du vélo en toute sérénité par la suite. Avec son inscription et sa confection en bois, c’est un cadeau personnalisé de qualité que votre enfant aura le plaisir de découvrir au pied du sapin. C’est assurément un cadeau qui lui fera plaisir.

Le tablier personnalisé

S’il y a bien une chose que les enfants adorent faire, c’est cuisiner avec leurs parents ou leurs grands-parents. Quoi de mieux pour noël que de leur offrir un tablier personnalisé à leur nom. Avec les multiples motifs et coloris proposés, impossible de ne pas trouver celui qui conviendra à votre enfant. Puisqu’un tablier ne reste pas propre très longtemps, vous pourrez le passer en machine à 30°C. Préparez vos recettes et vos ustensiles car vos enfants voudront se servir de leur tablier dès l’ouverture du paquet cadeau.

Le jeu de société Puissance 4 personnalisé

On connait tous le célèbre jeu de société Puissance 4. Cette version sous forme de jeu de cartes est plutôt originale et les règles sont dérivées du jeu de départ. Vous trouverez les règles du jeu sur le site marchand avec quelques variantes. Rien de tel pour passer des journées à jouer en famille ! Certaines cartes étant identiques, il faudra disposer de seulement 8 photos pour créer ce jeu de Puissance 4 personnalisé. Son gros avantage par rapport au jeu de société Puissance 4 original, c’est qu’il se transportera facilement lors des grands voyages grâce à son petit format. Si vous souhaitez découvrir d’autres jeux de société personnalisés, cliquez ici.

Les chocolats M&M’s personnalisés

Classiques mais indétrônables, les chocolats ne cessent de faire fureur sous le sapin. Même si dans leur lettre au père noël les enfants demandent rarement des chocolats, il n’en reste pas moins important de penser à leur en offrir. Ce qui fait toute l’originalité de ces chocolats en dehors de leur emballage sur le thème de noël, c’est la possibilité de choisir deux couleurs de M&M’s et de les customiser avec des icones, des images, du texte. Avec des chocolats M&M’s personnalisés, vous pouvez être sûr que votre enfant sera heureux. Il faudra seulement lui conseiller de faire durer le plaisir en évitant de tous les manger en une seule fois !

Pour les petits comme pour les grands, la meilleure idée pour noël c’est le cadeau personnalisé. N’hésitez pas à aller au bout des choses en emballant votre cadeau de noël personnalisé dans un contenant lui aussi personnalisé : effet waouh garanti ! Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous un excellent noël en famille ou entre amis.